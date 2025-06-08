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Невдаха дня: росіянин, який взяв ЛЧ у складі ПСЖ, привіз епічний гол у товариському матчі за збірну

Богдан Войченко — 8 червня 2025, 10:41
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Невдаха дня: росіянин, який взяв ЛЧ у складі ПСЖ, привіз епічний гол у товариському матчі за збірну

Ще не встиг вщухнути пафос після перемоги ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів, як новоспечений "тріумфатор" Матвєй Сафонов нагадав, що російська школа воротарів це щось особливе.

У товариському матчі проти Нігерії, який відбувся напередодні й завершився внічию 1:1, саме голкіпер став головним антигероєм зустрічі.

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Сафонов, мабуть, ще думками був у Мюнхені, де кілька днів тому тримав у руках трофей ЛЧ. Бо інакше пояснити цей "пас шедевр" важко: замість спокійного розіграшу м’яча Матвєй вирішив віддати передачу на ближнього захисника, біля якого зручно розташувався форвард суперника. Нігерієць перехопив подарунок і холоднокровно переграв Сафонова.

@dynamomosckow

Браво,Матвей,что за сейв!! ничего против не имею,но его реально переоценили

♬ оригинальный звук - DYNAMO Moscow 🤍💙

Нагадаємо, що цей матч був одним із небагатьох міжнародних "товарняків" для збірної Росії, яка через повномасштабне вторгнення в Україну все ще перебуває в ізоляції від офіційних турнірів УЄФА та ФІФА.

Зазначимо, що росіяни люблять ганьбитися не тільки на футбольному, але й на тенісному корті. Напередодні юна "зірка" тенісу Мірра Андрєєва зашкварилася на турнірі у Парижі, жбурнувши м'яч у фанатів та обматюкавши власну тренерку.

ВІДЕО Ліга чемпіонів ПСЖ Росія Матвій Сафонов