Роналду розповів, де планує завершити футбольну кар'єру

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що швидше за все, він завершить кар'єру в саудівському клубі.

Його слова передає BBC.

"Не знаю, чи скоро я піду на пенсію, десь через два-три роки, але, швидше за все, я піду на пенсію тут, в Аль-Насрі. Більше неважливо, чи я найкращий гравець у світі, чи ні, мене це більше не стосується. Для гравця чудово забивати голи, але для мене важливіше, щоб команда перемагала. Я звик бити рекорди та більше не женуся за ними. Найголовніше для мене зараз — насолоджуватися грою і допомагати Аль-Насру та товаришам по команді перемагати", – сказав Роналду.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср розпочав переговори з португальським нападником щодо продовження контракту. У сезоні-2024/25 на рахунку Роналду 7 голів та 2 асисти у 8 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Напередодні іменитий футболіст допоміг своїй команді здобути перемогу в другому турі азійської Ліги чемпіонів проти катарського Аль-Раяна. Забитий гол він присвятив своєму покійному батьку Жозе Дінішу Авейру.