Це складно: Роналду — про тренерську кар'єру

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду не планує починати тренерську кар'єру, через складний характер нинішнього покоління футболістів.

Про це він заявив на YouTube-каналі Rio Ferdinand Presents.

"Мені буде складно стати тренером, адже у мене нема ентузіазму щодо нинішнього покоління. Це складно, особливо у футболі. Вони не вчаться на нашому досвіді. Вони думають, що знають усе, думають, що телефони, тік-ток, інстаграм навчать хорошого. У мене є інші турботи, інша частина мого життя — це бізнес, який мене надихає", — сказав Роналду.

У сезоні-2024/25 зірковий нападник зіграв 5 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 2 результативні передачі.

Нещодавно, 39-річний форвард встановив декілька рекордів, щоправда, поза межами футболу. Він став першою людиною, яка зібрала 1 мільярд читачів у своїх соцмережах, найшвидше зібрав 1 млн підписників на YouTube, а також Роналду є найпопулярнішим користувачем Instagram.