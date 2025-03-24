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Роналду встановив унікальний рекорд у матчі за збірну Португалії

Олександр Булава — 24 березня 2025, 14:14
Роналду встановив унікальний рекорд у матчі за збірну Португалії
Кріштіану Роналду
Getty Images

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, після матчу з Данією у плейоф Ліги націй, вписав своє ім'я в історію футболу.

Про це повідомляє Instant Foot.

Роналду відзначився голом у ворота данців та став першим футболістом в історії, який зміг забивати голи за національну команду протягом 22 років поспіль. Зазначимо, що в дебюті гри нападник не реалізував пенальті.

За весь час свого перебування у збірній футболіст зіграв 218 поєдинків, забив 136 м'ячів та віддав 46 результативних передач.

Зазначимо, що у півфінал Ліги націй також вийшли Іспанія, Франція та Німеччина. Суперниками Португалії стануть німці. Матчі 1/2 фіналу відбудуться у Німеччині.

Нагадаємо, напередодні футболіст потрапив до Книги рекордів Гіннесса, як гравець з найбільшою кількістю міжнародних перемог в історії.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу

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