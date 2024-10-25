Якби не він, я би працював у McDonald's: Роналду назвав клуб, у якому планує завершити кар'єру

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду планує завершити професійну кар'єру в лісабонському Спортингу.

Про це зірковий португальський футболіст сказав в інтерв'ю TCR.

"Я завершу свою кар'єру в Спортингу, навіть якщо мені доведеться заради цього залишитись у футболі ще на один сезон. Якби не Спортинг, я, ймовірно, працював би в Макдональдсі", – розповів Роналду.

Cristiano Ronaldo on SPORTING:



"I will retire there. I have to give it to them even if it is one season of my service. They scouted me while no one saw something special in me, they made me and without them I would be probably working at McDonalds." 💚 pic.twitter.com/1ydUR9OLj5 — TCR. (@TeamCRonaldo) October 24, 2024

Кріштіану Роналду виступав за основний склад Спортинга з 2002 по 2003 рік. За цей час він взяв участь у 31 грі, забив п'ять голів та віддав шість результативних передач. Після Спортинга гравець перейшов до Манчестер Юнайтед, також грав за мадридський Реал та туринський Ювентус.

Раніше повідомлялося, що Роналду за 2024 рік отримає 285 млн доларів, що зробить його найбільш високооплачуваним футболістом світу за вказаний період. Рейтинг 10 найбільш високооплачуваних гравців світу в сезоні 2024/25 склав Forbes.

15 жовтня Кріштіану провів 200-й матч у стартовому складі за національну команду. Це сталося у поєдинку 4 туру Ліги націй УЄФА проти Шотландії у Дивізіоні А. За весь час свого перебування у збірній 39-річний нападник зіграв 215 поєдинків, забив 133 м'ячі та віддав 45 результативних передач.