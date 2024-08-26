Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Роналду пояснив, коли може завершити виступи за збірну Португалії

Руслан Травкін — 26 серпня, 16:30
Роналду пояснив, коли може завершити виступи за збірну Португалії
Кріштіану Роналду
Getty images

Форвард Кріштіану Роналду запевнив, що поки що не збирається завершувати кар'єру у збірній Португалії.

Його слова цитує видання A Bola.

"Я безмірно пишаюся тим, що уявляю наші кольори, це мрія. Тому коли я покину збірну, я нікому не скажу заздалегідь.

Це буде дуже спонтанне рішення з мого боку, але й дуже продумане. Зараз я хочу допомогти національній команді", – сказав Кріштіану.

39-річний нападник дебютував у складі національної збірної ще у серпні 2003 року. За цей час Роналду забив 130 голів за 220 поєдинків.

Нещодавно футболіст завів власний ютуб-канал та отримав від компанії "Золоту кнопку".

Кріштіану Роналду Аль-Наср Збірна Португалії з футболу

Кріштіану Роналду

Не м'яч, але теж із золота: Роналду отримав нагороду від YouTube
Роналду встановив новий рекорд поза межами футболу
Усик розповів, за який англійський клуб вболівав у дитинстві
Рекордний гол Роналду допоміг Аль-Насру вийти у фінал Суперкубку Саудівської Аравії
Клуб із Саудівської Аравії запропонував Вінісіусу шалену зарплату

Останні новини