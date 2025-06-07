Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Все вирішено, – Роналду розповів, чи зіграє на клубному чемпіонаті світу-2025

Олексій Погорелов — 7 червня 2025, 14:36
Все вирішено, – Роналду розповів, чи зіграє на клубному чемпіонаті світу-2025
Кріштіану Роналду
Getty Images

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду заявив, що фанати не побачать його на клубному чемпіонаті світу цього літа.

Слова 40-річного португальця наводить Фабріціо Романо.

З 15 червня по 13 липня в США проходитиме оновлений КЧС-2025, де міг би опинитися Роналду.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно не приховував своїх спроб переконати когось з клубів-учасників підписати Кріштіану на період турніру.

Але сам футболіст розповів, що він пропустить клубний чемпіонат світу. При цьому гравець заявив, що мав достатньо пропозицій щодо цього.

"Майже вирішено, що я не буду брати участь у Клубному чемпіонаті світу, незважаючи на те, що отримав багато запрошень і пропозицій. Рішення майже прийнято з мого боку.

Були розмови, контакти, але не можна бути на всіх змаганнях, треба думати про коротко-, середньо- та довгострокову перспективу. Тому, незважаючи на підходи, все вирішено", – сказав Роналду.

Нагадаємо, що на клубному чемпіонаті світу виступатиме багаторічний суперник Кріштіану Роналду в особі Ліонеля Мессі. Аргентинець разом із Інтер Маямі опинився у групі з Палмейрасом, Порту та Аль-Ахлі.

Раніше Кріштіану Роналду поговорив про те, коли він планує завершати свою ігрову кар'єру.

ФІФА Клубний чемпіонат світу Кріштіану Роналду Аль-Наср Джанні Інфантіно

Кріштіану Роналду

Роналду прокоментував можливе завершення кар'єри
Наречена Роналду закрила власне реаліті-шоу, яке принесло їй понад 20 млн фунтів
Вище Анрі та Мбаппе: Шевченко потрапив у тридцятку найвидатніших гравців Ліги чемпіонів
Не час для фанатів: Роналду ухилився від хлопця, який хотів зробив спільне фото з футболістом
Роналду – один з найкращих, визначилися оцінки матчу Німеччина – Португалія

Останні новини