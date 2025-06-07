Все вирішено, – Роналду розповів, чи зіграє на клубному чемпіонаті світу-2025

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду заявив, що фанати не побачать його на клубному чемпіонаті світу цього літа.

Слова 40-річного португальця наводить Фабріціо Романо.

З 15 червня по 13 липня в США проходитиме оновлений КЧС-2025, де міг би опинитися Роналду.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно не приховував своїх спроб переконати когось з клубів-учасників підписати Кріштіану на період турніру.

Але сам футболіст розповів, що він пропустить клубний чемпіонат світу. При цьому гравець заявив, що мав достатньо пропозицій щодо цього.

"Майже вирішено, що я не буду брати участь у Клубному чемпіонаті світу, незважаючи на те, що отримав багато запрошень і пропозицій. Рішення майже прийнято з мого боку. Були розмови, контакти, але не можна бути на всіх змаганнях, треба думати про коротко-, середньо- та довгострокову перспективу. Тому, незважаючи на підходи, все вирішено", – сказав Роналду.

Нагадаємо, що на клубному чемпіонаті світу виступатиме багаторічний суперник Кріштіану Роналду в особі Ліонеля Мессі. Аргентинець разом із Інтер Маямі опинився у групі з Палмейрасом, Порту та Аль-Ахлі.

Раніше Кріштіану Роналду поговорив про те, коли він планує завершати свою ігрову кар'єру.