Роналду прокоментував можливе завершення кар'єри
Зірковий нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів, чи планує він завершувати кар'єру за підсумками сезону.
Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.
"Мій менталітет – жити день за днем. У мене залишилось не так багато років гри, але я намагаюсь насолоджуватись кожним моментом.
Немає жодного визначеного дня виходу на пенсію. Я просто хочу рухатись вперед доки мені це подобається", – розповів Роналду.
40-річний португалець виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.
Раніше видатний форвард грав за Реал, Манчестер Юнайтед, Ювентус та Спортинг, у складі яких виграв усі можливі трофеї та п'ять Золотих м'ячів.
Напередодні гол Роналду приніс Португалії перемогу над Німеччиною та путівку у фінал Ліги націй.