Роналду прокоментував можливе завершення кар'єри

Зірковий нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів, чи планує він завершувати кар'єру за підсумками сезону.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Мій менталітет – жити день за днем. У мене залишилось не так багато років гри, але я намагаюсь насолоджуватись кожним моментом.

Немає жодного визначеного дня виходу на пенсію. Я просто хочу рухатись вперед доки мені це подобається", – розповів Роналду.

🚨 Cristiano Ronaldo on retirement: “My mentality is to live day by day. I don’t have many more years to play… but I’m enjoying the moment”.



“There’s NO day decided for my retirement. I feel happy, I’m here to enjoy and keep going until the day I like this”. pic.twitter.com/doFQXsUQvj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025

40-річний португалець виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

Раніше видатний форвард грав за Реал, Манчестер Юнайтед, Ювентус та Спортинг, у складі яких виграв усі можливі трофеї та п'ять Золотих м'ячів.

Напередодні гол Роналду приніс Португалії перемогу над Німеччиною та путівку у фінал Ліги націй.