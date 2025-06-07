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Роналду прокоментував можливе завершення кар'єри

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 13:57
Роналду прокоментував можливе завершення кар'єри
Кріштіану Роналду
Getty Images

Зірковий нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів, чи планує він завершувати кар'єру за підсумками сезону.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Мій менталітет – жити день за днем. У мене залишилось не так багато років гри, але я намагаюсь насолоджуватись кожним моментом.

Немає жодного визначеного дня виходу на пенсію. Я просто хочу рухатись вперед доки мені це подобається", – розповів Роналду.

40-річний португалець виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

Раніше видатний форвард грав за Реал, Манчестер Юнайтед, Ювентус та Спортинг, у складі яких виграв усі можливі трофеї та п'ять Золотих м'ячів.

Напередодні гол Роналду приніс Португалії перемогу над Німеччиною та путівку у фінал Ліги націй.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Кріштіану Роналду

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