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Роналду: Я заплакав, бо я створюю для себе тиск

Володимир Кук — 29 серпня, 10:18
Роналду: Я заплакав, бо я створюю для себе тиск

Нападник національної збірної Португалії Кріштіану Роналду пояснив, чому розплакався після незабитого пенальті у ворота Словенії на Євро-2024.

Про це він розповів на власному YouTube-каналі.

"Я вважаю, що Ян Облак здійснив неймовірний сейв. Коли я заплакав, це сталося не тому, що я відчув, що якщо я не забив пенальті і Португалія вилетить, то весь світ накинеться на мене. Ні, не через це, правда. Люди не знають мене.

Уявімо, що я забив останні 27 пенальті, і тут я не забиваю. Ти почуваєшся погано сам від себе, не через людей на стадіоні, своїх дітей, маму, дівчину. Ви думаєте, що коли я не забив, то я вважав, що вся Португалія скаже, що ми вилетіли через Кріштіану? Я клянуся, що я не думав про це.

Я заплакав, бо я створюю для себе тиск. З 11 років я кажу собі, що я найкращий гравець у світі. Я завжди так думаю і тисну на себе. І коли все йде добре, то це нормально, але коли щось іде не так... Я люблю цей тиск, але коли я не реалізував пенальті, я почувався погано", сказав Роналду.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Євро-2024 володар 5 "Золотих м’ячів" був близький до краху. У матчі зі Словаччиною він не реалізував 11-метровий наприкінці першого овертайму, але реабілітувався, бездоганно пробивши у серії пенальті.

Нагадаємо, нещодавно Кріштіану запустив свій YouTube-канал. Він набрав 1 мільйон підписників найшвидше в історії відеохостингу.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Євро-2024

Кріштіану Роналду

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