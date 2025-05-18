Роналду може зіграти на клубному ЧС за бразильський клуб

Зірковий португальський форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду отримав пропозицію продовження кар’єри від одного з бразильських клубів.

Про це повідомляє Marca.

За їхньою інформацією, Роналду може приєднатися до бразильського клубу ще до старту клубного чемпіонату світу та взяти участь у турнірі. Про який саме клуб йдеться не відомо. Бразилію на клубному чемпіонаті світу Палмейрас, Ботафого, Фламенго та Флуміненсе.

Нагадаємо, контракт Роналду з Аль-Насром діє до кінця червня поточного року. Угода, ймовірно, не буде продовжена через конфлікт 40-річного португальця з керівництвом клубу.

Нападник збірної Португалії виступає за Аль-Наср із січня 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 33 голи та 4 асисти в 39 матчах у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що кар’єра Роналду триватиме ще два роки.