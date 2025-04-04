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Роналду може стати власником іменитого іспанського клубу

Олег Дідух — 4 квітня 2025, 17:16
Роналду може стати власником іменитого іспанського клубу
Кріштіану Роналду
Getty Images

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду може стати новим власником Валенсії.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Роналду давно мав наміри придбати футбольний клуб і тепер знайшов підходящий варіант. Валенсія зараз має серйозні фінансові проблеми, спортивні результати команди також розчаровують.

Усе це може підштовхнути власника клубу Пітера Ліма розглянути можливість продажу клубу, хоча раніше він був категорично проти продажу. Через це у нього виник конфлікт із фанатами команди.

Роналду при спробі придбати Валенсію може заручитися фінансовою підтримкою королівської сім’ї Саудівської Аравії.

Нагадаємо, контракт Роналду із Аль-Насром діє до кінця червня поточного року. Раніше у 40-річного португальця виник конфлікт із тренером команди Стефано Піолі.

Валенсія Кріштіану Роналду Аль-Наср

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