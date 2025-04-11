Роналду може залишитися в Саудівській Аравії ще на два роки

Зірковий форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду може залишитися в чемпіонаті Саудівської Аравії ще на два роки.

Про це повідомляє Джанлуїджі Лонгарі.

За його інформацією, клуб 40-річного португальця, Аль-Наср, пропонує йому новий контракт ще на два роки – до літа 2027 року. Нинішня угода діє до кінця червня поточного року, вона приносить футболісту приблизно 200 мільйонів євро на рік.

Роналду перейшов у Аль-Наср в січні 2023 року на правах вільного агента. В поточному сезоні на рахунку нападника збірної Португалії 30 голів і 4 асисти в 34 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Роналду може стати власником Валенсії. Декілька днів тому в готелі португальця в Марокко сталася пожежа.