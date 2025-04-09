У готелі Кріштіану Роналду сталася пожежа

У готелі Pestana CR7 у марокканському Марракеші, який належить легендарному Кріштіану Роналду, сталася пожежа.

Про це повідомляє Metropoles.

За їхньою інформацією, пожежа сталася в одній із порожніх кімнат готелю, імовірно, через коротке замикання. Розслідування щодо причин пожежі триває. Завдяки оперативним діям персоналу готелю та пожежників ніхто не постраждав.

➡️ Hotel de Cristiano Ronaldo é atingido por incêndio no Marrocos



O Hotel Pestana CR7 em Marrakech, no Marrocos, teve um incêndio registrado nesse sábado (5/4)



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Pestana CR7 – це мережа готелів, яка належить Роналду. Окрім Марракеша, у 40-річного форварда Аль-Насра також є готелі в рідній Португалії (Лісабон і Фуншал), Іспанії (Мадрид), Англії (Манчестер) і Франції (Париж).

Раніше Кріштіану Роналду посилив свою охорону через погрози на адресу сім’ї футболіста. Новий охоронець уже потрапив у скандал.