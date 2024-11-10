Рома поступилась Болоньї: огляд останнього матчу римлян під керівництвом Юрича

Рома на власному полі зазнала поразки від Болоньї в межах 12 туру італійської Серії А (2:3).

Ця поразка стала другою поспіль для "вовків" у чемпіонаті Італії. Український форвард римлян Артем Довбик провів на полі весь матч, однак результативними діями не відзначився.

Також після цієї зустрічі керівництво Роми прийняло рішення звільнити головного тренера Івана Юрича.

Огляд поєдинку

Чемпіонат Італії – Серія А

12 тур, 10 листопада

Рома – Болонья 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Кастро, 1:1 – 63 Ель-Шаараві, 1:2 – 66 Орсоліні, 1:3 – 77 Карлссон, 2:3 – 82 Ель-Шаараві

Після паузи на міжнародні матчі римляни завітають до лідера чемпіонату, Наполі, зустріч відбудеться в неділю, 24 листопада.