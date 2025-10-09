Бенфіка, за яку виступають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, Рома Аретма Довбика, а також Атлетико Мадрид зацікавлені в підписанні російського вінгера ЦСКА Кірілла Глєбова.

Про це повідомляє португальське видання A Bola.

Російський гравець привернув увагу декількох європейських клубів, скаути яких вже переглянули його матчі.

За інформацією A Bola, клуби, які зацікавлені в переході Глєбова вражені його швидкістю та технічною майстерністю.

Чинний контракт гравця з ЦСКА чинний до 2027 року та має пункт про продовження угоди ще на рік.

Нагадаємо, що футболіст ПСЖ Ілля Забарний змушений ділити роздягальню з росіянином Матвієм Сафоновом, який відмовився залишати Париж. Через це керівництво клубу організувало розмову Забарного та Сафонова, під час якої вони мали обговорити умови подальшого співіснування.

Після цього дружина українця Ангеліна розкритикувала ЗМІ, які написали, що її чоловік нібито навіть потоваришував з росіянином. Раніше головний тренер ПСЖ Луїс Енріке назвав війну України з Росією "політикою".