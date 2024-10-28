Довбик став одним з найгірших гравців матчу Фіорентина – Рома

Український форвард Роми Артем Довбик отримав одну з найгірших оцінок за матч 9 туру італійської Серії А проти Фіорентини (5:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець провів на полі всі 90 хвилин, здійснив одну безуспішну спробу дриблінгу, не завдав жодного удару по воротах та програв 1 верхову дуель. Оцінка Довбика за гру – 6,2, менше лише в Маріо Хермосо, якого вилучили в другому таймі.

Найкращим гравцем поєдинку став вінгер "фіалок" Едуардо Бове, який забив гол та віддав асист. Зазначимо, що 22-річний італієць є гравцем Роми, проте виступає за Фіорентину на правах оренди.

Зазначимо, що за "вовків" дебютував німецький захисник Макс Гуммельс. Оборонець з'явився на 67-й хвилині гри та відзначився автоголом.

Вчора, 26 жовтня, Наполі обіграв Лечче в 9 турі Серії А і зберіг лідерство, Аталанта декласувала Верону, а матч Мілан – Болонья було перенесено на грудень через негоду.