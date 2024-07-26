Казан, перед яким тремтітимуть вороги: Рома показала, як буде виглядати новий стадіон

Рома збирається побудувати новий стадіон до 100-річчя клубу, яке буде святкуватися у 2027 році.

Про свої наміри клуб повідомив у соціальних мережах. Також римляни показали проєкт нової арени.

"У серці Риму, де ехо історії відбивається в кожному камені, нова глава ось-ось розпочнеться. Поколіннями футбол у Римі — більше, ніж гра. Це пристрасть. Це стиль життя.

І зараз новий дім будується. Cвятилище. Місце, де спогади викарбувані в кожному клаптику міста. Ласкаво просимо в новий дім романістів.

Це не просто стадіон. Це обіцянка. Обіцянка здобувати перемоги та вічну славу. Казан, перед яким вороги будуть тремтіти. Новий дім спортивної асоціації "Рома", — йдеться у відео.

Протягом усієї своє історії Рома виступає на "Стадіон Олімпіко", який вміщує понад 72 тисячі вболівальників. "Вовки" ділять цей стадіон із своїми сусідами по місту та принциповими суперниками — Лаціо.

Нагадаємо, Рома цікавиться українським нападником Артемом Довбиком. Римляни вже виразили готовність задовольнити потреби Жирони, але в Атлетико впевнені, що їм вдасться підписати найкращого бомбардира Ла Ліги.