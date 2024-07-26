Рома готова задовольнити запити Жирони щодо трансферу Довбика
Рома готова задовольнити фінансові запити Жирони щодо переходу українського нападника Артема Довбика.
Про це повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі.
Керівництво римлян може зробити пропозицію, яка наблизиться до 40 млн євро з урахуванням бонусів.
Зазначається, що Жирона вимагає виплатити клаусулу Довбика, яка склада 40 млн, у повному обсязі. Переговори між клубами тривають.
Раніше італійський журналіст Джанлука Ді Марціо повідомляв, що Артем схиляється до переходу в Рому. Водночас стало відомо, що Атлетико Мадрид впевнене в підписанні українського футболіста.