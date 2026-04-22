Рома може продати Інтеру хавбека збірної Франції

Опорний півзахисник Роми та збірної Франції може продовжити кар'єру в міланському Інтері.

У Роми виникли проблеми з дотриманням вимог фінансового фейр-плей: клубу потрібно отримати 80 мільйонів євро з продажу гравців до кінця червня поточного року.

Щоби отримати таку суму, Ромі доведеться пожертвувати щонайменше одним із ключових гравців команди. Саме Коне є найбільш імовірною кандидатурою, оскільки в ньому зацікавлений міланський Інтер.

Лідери Серії А вже намагалися підписати 24-річного хавбека минулого літа, проте тоді домовитися з Ромою не вдалося. Очікується, що сума трансферу може скласти понад 40 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Коне 2 голи та 2 асисти в 34 матчах за Рому в усіх турнірах.