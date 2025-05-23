Вже є домовленість, – Раньєрі розповів про майбутнього нового тренера Роми

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі зізнався, що керівництво клубу вже домовилося з його наступником.

Слова 73-річного італійця наводить La Repubblica.

По ходу поточного сезону Раньєрі повернувся з пенсії, щоб допомогти "джаллороссі". Він домігся того, що команда Артема Довбика не програвала в Серії А 19 матчів поспіль. І римський колектив все ще претендує на те, щоб закінчити сезон у зоні Ліги чемпіонів.

Після завершення кампанії-2024/25 Раньєрі остаточно попрощається роботою тренера. При цьому він зауважив, що Рома вже має домовленість з тим, хто замінить його.

"Звичайно, це вже зроблено. Але президент вирішуватиме, коли варто оголосити про це. Буде він італійцем чи іноземцем? Можу сказати, що він буде молодшим за мене. Навіть мій брат подзвонив мені зі словами: "Скажи хоча б мені! Всі мене просять". Я відповів: "Саме тому я не кажу тобі, щоб не розголошувати". Я навіть сказав Вендітті (один з найпопулярніших італійських співаків, затятий фанат Роми та автор культового гімну клубу): "Ви всі дізнаєтеся 1 липня". Він відповів: "Якщо він приїде в липні, то не знатиме гравців". Тоді я сказав: "Я сам йому все поясню", – сказав Раньєрі.

Досвідчений фахівець також підтвердив, що він залишиться в клубі у ролі радника власника.

"Я буду радником Фрідкіна. Я часто розмовляю з президентом, кажу йому, що працює, а що ні. Він слухає і діє. Я вже робив те саме цього року".

Останній матч сезону-2024/25 Рома проведе у неділю, 25 травня. У Турині команда Довбика зіграє з місцевим Торіно.

Останнім тренером, якого пов'язували з Ромою, був Нуну Ешпіріту Санту, який успішно працює на чолі Ноттінгем Форест.