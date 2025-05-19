Рома без Довбика впоралась із Міланом: огляд матчу Серії А

У неділю, 18 травня, Рома в домашньому матчі здобула перемогу над Міланом у межах 37 туру італійської Серії А.

Римляни без українського нападника Артема Довбика зуміли тричі забити у ворота "россонері" та здобути три очки в останній грі Клаудіо Раньєрі в кар'єрі на "Стадіо Олімпіко".

Огляд матчу Рома – Мілан

Чемпіонат Італії – Серія А

37 тур, 17 травня

Рома – Мілан 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Манчіні, 1:1 – 39 Фелікс, 2:1 – 58 Паредес, 3:1 – 87 Крістанте

Вилучення: 21 – Хіменес

Зауважимо, що ця перемога допомогла Ромі продовжити боротьбу за Лігу чемпіонів із Ювентусом та Лаціо. Мілан водночас втратив шанси на єврокубки.