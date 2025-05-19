Рома без Довбика впоралась із Міланом: огляд матчу Серії А
У неділю, 18 травня, Рома в домашньому матчі здобула перемогу над Міланом у межах 37 туру італійської Серії А.
Римляни без українського нападника Артема Довбика зуміли тричі забити у ворота "россонері" та здобути три очки в останній грі Клаудіо Раньєрі в кар'єрі на "Стадіо Олімпіко".
Огляд матчу Рома – Мілан
Чемпіонат Італії – Серія А
37 тур, 17 травня
Рома – Мілан 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 3 Манчіні, 1:1 – 39 Фелікс, 2:1 – 58 Паредес, 3:1 – 87 Крістанте
Вилучення: 21 – Хіменес
Зауважимо, що ця перемога допомогла Ромі продовжити боротьбу за Лігу чемпіонів із Ювентусом та Лаціо. Мілан водночас втратив шанси на єврокубки.