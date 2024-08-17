Сумнівна мотивація Динамо, великі зміни в Шахтарі. Головні інтриги 3 туру УПЛ

Поки Чорноморець здобуває перші бали в новому сезоні, а Ворскла вривається в двійку лідерів, решта клубів свої матчі 3 ігрового кола ще провести готуються.

Чемпіон продовжує стежити за головним національним чемпіонатом. І ділиться своїми враженнями перед початком 6-ти матчів 3 туру.

Якою буде перша серйозна перешкода для Зорі?

За підсумками двох турів луганський клуб очолює таблицю. Проте перемоги над Інгульцем та Чорноморцем не мають вводити в оману — "чорно-білі" брали "свої" очки, а не демонстрували якісну гру бодай у протистояннях із командами приблизно однакового рівня можливостей.

Сутичка із Олександрією — саме з таких. Колектив Юрія Коваля зіграє з командою Руслана Ротаня, яка декларує єврокубкові амбіції. "Агрономи" були переконливими в матчі з ЛНЗ, показавши, що підійшли до початку сезону в гарному стані з точки зору, щонайменше, настрою. Зоря не програвала супернику за підсумками останніх 6 матчів, але як буде цього разу?

Як Ашур побудує гру з новачком ліги?

Звитяга в матчі з Шахтарем стала для Імада Ашура якщо не рятівною паличкою, то дієвою відповіддю на стоси критики, що посипалися на молодого наставника після поразок від Олімпії в Лізі конференцій. Календар УПЛ для житомирців побудований таким чином, що в наступних 5 іграх від "вовків" будуть очікувати максимальної кількості очок, адже Полісся буде протистояти більш ніж вірогідним претендентам на пониження у класі та командам із найскромнішими можливостями в лізі.

Першою такою "зупинкою" житомирців буде сутичка з Інгульцем. Команда Василя Кобіна не вразила в обох попередніх матчах, а особливо важко петровцям дається вихід із оборони в атаку. 3 очки з Шахтарем — це чудово, але в молодого наставника Полісся все ще нема того авторитету та надбаного багажу успіхів, який дозволяє йому почувати себе спокійно в ситуації підвищеного тиску. Тим більше, що проти команд штибу Інгульця грати треба зовсім по-іншому, ніж проти одного з двох претендентів на золото. Попереду в Ашура — все ще найскладніші матчі.

Скільки замін зробить Шовковський?

Перемога над Рейнджерс у гостьовому протистоянні з шотландцями далася Динамо непросто, як у сенсі фізичних зусиль, так і емоційних переживань. Не варто забувати й про те, що з України до Шотландії й у зворотному напрямку шлях, м'яко кажучи, не близький, та ще й ускладнений неможливістю прямого сполучення. Нарешті, попереду в киян, без сумніву, головні матчі, щонайменше, першої частини сезону — дуель із Зальцбургом у значній мірі визначить успішність цього відрізку кампанії-2024/25.

Фото: ФК Динамо Київ

У такій ситуації пріоритетність очевидна. Звісно, зважаючи на бажання повернути титул до Києва, жертвувати УПЛ Динамо аж ніяк не буде, проте досягати результату будь-якою ціною "біло-сині" наразі точно не стануть. У попередній грі Олександр Шовковський залишив у складі лише 4 виконавців, які так само грали й у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Перед Ред Буллом варто очікувати не меншої, якщо не більшої кількості перестановок у стартовій 11-ці. І в цьому — якій не якій, але втраті зіграності та ігрових можливостей киянами — шанс Карпат у домашній зустрічі.

Чи використає Верес стан Кривбаса?

Дуелі з чеською Вікторією показали, що криворізький клуб важко переживає не тільки логістичні труднощі, а й сам факт участі в єврокубках. Наразі "біло-червоно-чорні" явно не мають достатньої якості складу, щоб максимально безболісно перемикатися з міжнародних змагань на внутрішні, незважаючи на кількісну укомплектованість команди.

Верес у Рівному — команда в рази агресивніша та впевнена в собі, ніж гостьовий варіант "червоно-чорних". Так, у 6 попередніх іграх на "Авангарді" в команди Олега Шандрука лише 2 перемоги, але й усього 1 поразка (+2=3-1), і та — в протистоянні з Динамо. А от Кривбас на виїзді останні зустрічі проводить не просто невдало, а й незмінно програє. Оскільки попереду у Вернидубів та компанії ще один цейтнот, але цього разу для єврокубкових перспектив вирішальний, та ще й із складнішим суперником, ніж Вікторія, можемо не впізнати Кривбас в УПЛ так само, як і в грі проти Карпат.

Що і як змінить Пушич?

Незадовільний результат у матчі з Поліссям став результатом, серед іншого, й не кращих кадрових рішень тренерського штабу Шахтаря. Маріно Пушич не вгадав із групою атаки, не вельми ефективними були й центральні півзахисники, не скористався своїм шансом і той Педріньйо, що захисник.

За іменами та кількісно лава Шахтаря виглядає достатньо довгою, щоб здійснити ряд ротаційних заходів без шкоди усталеності структури гри. Наскільки такі зміни будуть якісними, покаже лише наступний матч. Іраклі Азаров, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Егіналдо, Данило Сікан — ті футболісти, вихід яких із Лівим Берегом напрошується. Крім того, зачекалися свого шансу новачки Кіріл Фесюн та Алаа Грам, які можуть стати реальними альтернативами Дмитру Різнику та Валерію Бондарю. Враховуючи скромний арсенал протидії суперника, який продовжує оперувати найскромнішим підбором виконавців у лізі, матч проти клубу з Київської області для косметичного ремонту гри підходить якнайкраще.