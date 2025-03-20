Грузія розгромила Вірменію, Туреччина дотиснула Угорщину у плейоф Ліги націй
У четвер, 20 березня, відбулись перші матчі плейоф Ліги націй.
Збірна Туреччини обіграла команду Угорщини у фіналі за збереження прописки в дивізіоні А. Команди обмінялись голами у першому таймі. Однак у другій половині турки завдяки м'ячам Керема Актюркоглу та Ірфана Кахведжі.
Водночас національна команда Грузії на виїзді обіграла Вірменію у першому поєдинку за збереження прописки в дивізіоні В. Дублем відзначився нападник Ліона Жорж Мікаутадзе, ще один гол в активі Гіоргі Кочорашвілі.
Ліга націй – Плейоф
20 березня
Фінал за місце у дивізіоні A
Туреччина – Угорщина 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 9 Кокджу, 1:1 – 25 Шафер, 2:1 – 69 Ауктюркоглу
21:45 Україна – Бельгія
21:45 Австрія – Сербія
21:45 Греція – Шотландія
Фінал за місце у дивізіоні В
Вірменія – Грузія 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 33 Кочарашвілі, 0:2 – 37 Мікаутадзе, 0:3 – 59 Мікаутадзе
21:45 Косово – Ісландія
21:45 Болгарія – Ірландія
21:45 Словаччина – Словенія
Матчі-відповіді відбудуться 23 березня.