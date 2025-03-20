Грузія розгромила Вірменію, Туреччина дотиснула Угорщину у плейоф Ліги націй

У четвер, 20 березня, відбулись перші матчі плейоф Ліги націй.

Збірна Туреччини обіграла команду Угорщини у фіналі за збереження прописки в дивізіоні А. Команди обмінялись голами у першому таймі. Однак у другій половині турки завдяки м'ячам Керема Актюркоглу та Ірфана Кахведжі.

Водночас національна команда Грузії на виїзді обіграла Вірменію у першому поєдинку за збереження прописки в дивізіоні В. Дублем відзначився нападник Ліона Жорж Мікаутадзе, ще один гол в активі Гіоргі Кочорашвілі.

Ліга націй – Плейоф

20 березня

Фінал за місце у дивізіоні A

Туреччина – Угорщина 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 9 Кокджу, 1:1 – 25 Шафер, 2:1 – 69 Ауктюркоглу

21:45 Україна – Бельгія

21:45 Австрія – Сербія

21:45 Греція – Шотландія

Фінал за місце у дивізіоні В

Вірменія – Грузія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 33 Кочарашвілі, 0:2 – 37 Мікаутадзе, 0:3 – 59 Мікаутадзе

21:45 Косово – Ісландія

21:45 Болгарія – Ірландія

21:45 Словаччина – Словенія

Матчі-відповіді відбудуться 23 березня.