Райо Вальєкано впевнено переміг Осасуну у матчі 5 туру Ла Ліги

Завершився матч 5 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25 Райо Вальєкано – Осасуна (3:1).

Через сильну домінацію у матчі, господарі здобули впевнену перемогу завдяки переможному голу 28-річного іспанця Уная Лопеса наприкінці поєдинку.

Легендарний Хамес Родрігес відіграв 10 хвилин, вийшовши на заміну під кінець гри. Результативними діями він не відзначився.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

5 тур, 16 вересня

Райо Вальєкано – Осасуна 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 27 Гарсія, 1:1 – 50 Мумін, 2:1 – 66 Раціу, 3:1 – 90+5 Лопес

Нагадаємо, 14 серпня, Реал Луніна завдяки двом пенальті у матчі переграв Сосьєдад (2:0).