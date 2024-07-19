Жальгіріс переміг ВПС, Морнар Бар вибив Динамо Тбілісі: результати 1 раунду кваліфікації ЛК

Відбулися матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду відбору до групового етапу Ліги конференцій сезону-2024/2025.

Ліга конференцій-2024/25 — Кваліфікація

1 етап, матчі-відповіді, 18 липня

КуПС — Штрассен 5:0 (перший матч 0:0)

Урарту — Калев Таллін 2:0 (перший матч 2:1)

Жальгіріс — ВПС 1:0 (перший матч 2:1)

Сент-Джозефс — Шелбурн 1:1 (перший матч 1:2)

Левадія — Шяуляй 0:0 (перший матч 2:0)

Мілсамі — Торпедо-БелАЗ 0:0 (перший матч 4:2)

Інтер Ескальдес — Вележ 5:0 (перший матч 1:1)

Пайде — Бала Таун 1:1 (перший матч 2:1)

Динамо Тбілісі — Морнар Бар 1:1 (перший матч 1:2)

Марсашлокк — Партизани 1:2 (перший матч 1:1)

Ф91 Дюделанж — Атлетик Ескальдес 2:1 (перший матч 1:0)

Конна Квей — Браво 0:2 (перший матч 1:0)

Іслоч — Ла Фіоріта 0:2 (перший матч 1:0)

Шкендія — Ноа 1:2 (перший матч 0:2)

Вікінгур Нордрагота — Лієпая 2:0 (перший матч 1:1)

Тирана — Торпедо Кутаїсі 0:1 (перший матч 1:1)

Влазнія — Валюр 0:4 (перший матч 0:2)

Лінфілд — Стярнан 3:2 (перший матч 0:2)

Тре Пенне — Флоріана 1:1 (перший матч 1:3)

Будучност — Малішево 3:0 (перший матч 0:1)

Брейдаблік — Тиквеш 3:1 (перший матч 2:3)

ФК Сараєва — Актобе 2:3 (4:3 по пенальті, перший матч 1:0)

Нагадаємо, у кваліфікації Ліги конференцій також бере участь Полісся, Дніпро-1, яке має представляти Україну близьке до банкрутства. Обидва клуби мають розпочати свій шлях у другому етапі ЛК. Житомирці зіграють проти словенської Олімпії, а дніпряни отримали в жеребкуванні угорську Академію Пушкаша. Перші матчі відбудуться 25 липня, другі — 1 серпня.