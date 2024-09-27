Перемога в дербі окриляє: Мілан розгромив Лечче в 6 турі Серії А

Мілан розгромно переміг Лечче в 6 турі чемпіонату Італії-2024/25.

Матч завершився з рахунком 3:0. Гра була зроблена впродовж 5 хвилин, адже Альваро Мората, Тео Ернандес та Крістіан Пулішич забили свої голи в період з 38-ї по 43-тю хвилини. Зазначимо, що Мілан догравав матч у меншості, оскільки 18-річний Давіде Бартезагі отримав червону картку вже через 5 хвилин після виходу на заміну.

Чемпіонат Італії – Серія А

6 тур, 27 вересня

Мілан – Лечче 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Мората 38, 2:0 – Ернандес 41, 3:0 – Пулішич 43

Нещодавно головний тренер Мілана Паулу Фонсека був дуже близький до звільнення. З ним могли припинити співпрацю в разі поразки від Інтера, але "россонері" несподівано перемогли завдяки голу Маттео Габбії на останніх хвилинах.

Тепер же, після звитяги в матчі з Лечче, Мілан піднявся на друге місце та зрівнявся за очками з сенсаційним лідером Серії А – Торіно. Щоправда, "бики" ще не зіграли свій матч у цьому турі.