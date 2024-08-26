ЮКСА зробила камбек з рахунку 0:2, Агробізнес здолав Мінай у матчі 3 туру Першої ліги

Сьогодні, 26 серпня, відбулися матчі 2 туру Першої ліги-2024/25.

Перший поєдинок проходив у місті Волочиськ, де Агробізнес приймав Минай.

Господарі поля зуміли обіграти закарпатський клуб з рахунком 2:1. За Агробізнес відзначилися Данило Волков та Данило Сидоренко. У складі гостей гол забив Іван Головкін.

Чемпіонат України — Перша ліга

3 тур, 26 серпня

Агробізнес — Минай 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 — Волков (9), 1:1 — Головкін (29), 2:1 — Сидоренко (58).

Кудрівка — МФК Металург 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 — Квасов (55), 2:0 — Коркішко (59), 3:0 — Потімков (83)

Маріуполь — ЮКСА — 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 — Демченко (5), 2:0 — Демченко (29), 2:1 — Ситников (34), 2:2 — Харченко (49), 3:2 — Зозуля (90+2)

Нагадаємо, що станом на зараз у Першій лізі лідирує саме Агробізнес. Команда набрала 7 очок за 3 тури.