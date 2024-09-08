Куликів розгромив Реал-Фарму в 5 турі Другої ліги

Сьогодні, 8 вересня, відбувся 1 матч в межах 5 туру Другої ліги України.

Зокрема, Куликів з однойменного селища на Львівщині розгромив одеську Реал-Фарму.

Чемпіонат України – Друга ліга

5 тур, 8 вересня

Куликів – Реал-Фарма 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 31 Гладкий, 2:0 - 45+1 Білий, 3:0 - 65 Копил

Сьогодні відбудеться ще три поєдинки в межах Другої ліги:

13:00. Гірник-Спорт – Металіст 1925 2

14:00. Ворскла 2 – Олександрія 2

15:00. Полісся 2 – Скала 1911

Нагадаємо, що закарпатський Хуст достроково припинив свою участь у чемпіонаті України у Першій лізі.