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Локомотив впевнено здолав Чайку, Ужгород розписав нічию із Пробоєм Городенка: результати 5 туру Другої ліги

Андрій Яросименко — 7 вересня, 19:46
Локомотив впевнено здолав Чайку, Ужгород розписав нічию із Пробоєм Городенка: результати 5 туру Другої ліги
Друга ліга

Сьогодні, 7 вересня, відбулися матчі 5 туру Другої ліги сезону-2024/25.

Зокрема, київський Локомотив впевнено здолав Чайку, дубль тернопільської Ниви переграв Вільхівці, а Пробій Городенка розписав мирову нічию з Ужгородом.

Чемпіонат України — Друга ліга
5 тур, 7 вересня

Чернігів — Нива 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Романченко (пен) 88.

Рух 2 — Ревера 1908 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - Рунич 54, 2:0 - Музичук 56, 2:1 - Данилюк 62.

Локомотив Київ — Чайка 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Ніколишин 40, 2:0 - Мельник 90+5.

Нива Т. 2 — Вільхівці 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - Шестаков 15, 1:1 - Вишинський 15, 2:1 - Вишинський 26, 3:1 - Янчишин 90+1.

Ужгород — Пробій Городенка 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Емере 10, 1:1 - Орінчак 28.

Нагадаємо, напередодні дубль Металіст 1925 переміг Ворсклу-2, Пробій Городенка впевнено здолав Куликів, а друга команда Олександрії не змогла перемогти Тростянець

Чемпіонат України, Друга ліга Нива В Нива Т Ужгород Чайка Чернігів Локомотив Київ Пробій Городенка Ревера 1908

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