Локомотив впевнено здолав Чайку, Ужгород розписав нічию із Пробоєм Городенка: результати 5 туру Другої ліги
Сьогодні, 7 вересня, відбулися матчі 5 туру Другої ліги сезону-2024/25.
Зокрема, київський Локомотив впевнено здолав Чайку, дубль тернопільської Ниви переграв Вільхівці, а Пробій Городенка розписав мирову нічию з Ужгородом.
Чернігів — Нива 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - Романченко (пен) 88.
Рух 2 — Ревера 1908 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - Рунич 54, 2:0 - Музичук 56, 2:1 - Данилюк 62.
Локомотив Київ — Чайка 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Ніколишин 40, 2:0 - Мельник 90+5.
Нива Т. 2 — Вільхівці 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - Шестаков 15, 1:1 - Вишинський 15, 2:1 - Вишинський 26, 3:1 - Янчишин 90+1.
Ужгород — Пробій Городенка 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Емере 10, 1:1 - Орінчак 28.
Нагадаємо, напередодні дубль Металіст 1925 переміг Ворсклу-2, Пробій Городенка впевнено здолав Куликів, а друга команда Олександрії не змогла перемогти Тростянець