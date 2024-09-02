Дубль Металіст 1925 переміг Ворсклу-2 у 4 турі Другої ліги

Матчем Металіста 1925-2 з Ворсклою-2 завершився 4 тур чемпіонату України в Другій лізі.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь харківського колективу. Дубль оформив 18-річний Матвій Панченко, ще один м'яч на рахунку Данила Костиря. У полтавців голом відзначився 18-річний Артем Сердюк.

Чемпіонат України — Друга ліга

4 тур, 02 вересня

Металіст 1925-2 (Харків) — Ворскла-2 (Полтава) 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Костиря, 1:1 - 64 Сердюк, 2:1 - 59 Панченко, 3:1 - 72 Панченко

Напередодні Пробій Городенка впевнено здолав Куликів, а друга команда Олександрії не змогла перемогти Тростянець