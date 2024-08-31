Дубль Полісся знищив Вільхівці, Рух 2 розбив Скалу 1911: результати матчів 4 туру Другої ліги

Сьогодні, 31 серпня, відбулися 5 матчів 4 туру Другої ліги України.

Зокрема, дубль житомирського Полісся знищив Вільхівці, друга команда львівського Руха розбила Скалу 1911, а Чернігів після тотального розгрому Металіста 1925 Б, розписав нічию з київським Локомотивом.

Чемпіонат України — Друга ліга

4 тур, 31 серпня

Полісся 2 — Вільхівці 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - Венделл 6, 2:0 - Венделл 37, 3:0 - Йока 43, 4:0 - Іванов 83, 5:0 - Іванов 90+1.

Рух 2 — Скала 1911 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - Кітела 14, 2:0 - Цурпалевич 20, 3:0 - Кітела 66 (пен).

Колос 2 — Нива В 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - Петленко 79, 1:1 - Березка 90+4, 2:1 - Недоля 90+6.

Чернігів — Локомотив Київ 1:1 (0:1)

Голи: 1:0 - Романчук 29, 1:1 - Романченко 63.

Гірник-Спорт — Чайка 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Студенко 75.

Ззначимо, наразі дублі Полісся та Колоса є лідерами своїх груп, "вовки" після трьох перемог та поразки мають в активі 9 очок, а ковалівчани із трьома перемогами та нічиєю — 10. Напередодні Пробій декласував Ниву-2, Полісся-2 перемогло Рух-2