Брайтон та Саутгемптон поділили очки в стартовому матчі 13 туру АПЛ

У п'ятницю, 29 листопада, відбувся матч-відкриття 13 туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу.

Стосунки між собою з'ясовували Брайтон та Саутгемптон, які так і не визначили переможця, зігравши 1:1.

Після цього поєдинку Брайтон набрав 23 очки та зайняв проміжне третє місце, а Саутгемптон залишився останнім, набравши за 13 турів лише 5 залікових балів.

Чемпіонат Англії – АПЛ

13 тур, 29 листопада

Брайтон – Саутгемптон 1:1

Голи: 1:0 – 29 Мітома, 1:1 – 59 Даунс

У минулому турі Саутгемптон програв Ліверпулю, а Брайтон переграв Борнмут Іллі Забарного.