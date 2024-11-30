Ман Сіті розглядає двох гравців на заміну Родрі

Манчестер Сіті планує підписати опорного півзахисника у січні 2025 року.

Про це повідомляє The Telegraph.

Необхідність придбання гравця саме на цю позицію викликана травмою володаря Золотого м’яча-2024 Родрі, який ще у вересні порвав хрести і вилетів до кінця сезону. За інформацією джерела, у сфері інтересів "містян" перебувають Мартін Субіменді з Реала Сосьєдада та Едерсон Лоуренсо з Аталанти.

25-річний Субіменді цього сезону взяв участь у 18 матчах за клуб, також він регулярно викликається у збірну Іспанії. Мартін не був основним на Євро-2024, але цікаво, що у фіналі хавбек Реала Сосьєдада вийшов якраз замість Родрі. Нещодавно повідомлялося, що Субіменді цікавиться і Реал.

Едерсон, якому також 25 років, відіграв за Аталанту 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив два голи та віддав один асист. Раніше півзахисник збірної Бразилії виступав за Салернітану, Корінтіанс, Форталезу та Крузейру.

Нагадаємо, Манчестер Сіті не може перемогти вже 6 матчів поспіль. Востаннє з "містянами" це траплялося ще тоді, коли клуб належав попереднім власником.