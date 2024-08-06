Динамо зіграло внічию з Рейнджерс, Мідтьюлланн переграв Ференцварош у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 6 серпня, відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

Зокрема, київське Динамо на останніх хвилинах матчу втратило перемогу над шотландським Рейнджерс. Поєдинок завершився внічию — 1:1.

Ліга чемпіонів-2024/2025 — Кваліфікація

3 раунд, перший матч, 6 серпня

Карабах — Лудогорець 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Алмейда, 1:1 - 65 Жуніньо, 1:2 - 87 Відаль

Мальме — ПАОК 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 28 Янссон, 1:1 - 42 Тайсон, 2:1 - 67 Нанасі, 2:2 - 75 Баба

Мідтьюлланн — Ференцварош 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Букса, 2:0 - 69 Француліно

Динамо Київ — Рейнджерс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Ярмоленко, 1:1 - 90+4 Дессерс

Спарта Прага — Стяуа 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Дава, 1:1 - 78 Олатунджі

Сьогодні відбудеться ще два матчі:

21:30. Лілль — Фенербахче;

21:45. Зальцбург — Твенте.

Напередодні Динамо дізналося свого потенційного суперника в четвертому кваліфікаційному раунді ЛЧ. Підопічні Олександра Шовковського зіграють проти переможця пари Зальцбург — Твенте у разі проходу шотландського Рейнджерса у третьому раунді відбору. Перший матч відбудеться 20 або 21 серпня, матч-відповідь — 27/28 серпня.