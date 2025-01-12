Лейпциг з дублем Сімонса обіграв Вердер у 16 турі Бундесліги

У неділю, 12 січня, відбулись матчі у межах 16 туру німецької Бундесліги.

У стартовому поєдинку дня Лейпциг вдома завдяки дублю Хаві Сімонса та голам Беньяміна Шешко та Крістофа Баумгартнера обіграв вдома бременський Вердер.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

16 тур, 12 січня

РБ Лейпциг – Вердер 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 24 Сімонс, 1:1 – 26 Вайзер, 2:1 – 35 Сімонс, 3:1 – 47 Шешко, 4:1 – 90 Баумгартнер, 4:2 – 90+3 Берк

Сьогодні відбудеться ще один матч:

18:30 Аугсбург – Штутгарт

Напередодні Баварія перемогла Боруссію Менхенгладбах завдяки голу Гарі Кейна.