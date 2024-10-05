Ліверпуль з голом Жоти переграв Крістал Пелес у 7 турі АПЛ
Ліверпуль на виїзді обіграв Крістал Пелес у межах 7 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку португальця Діого Жоти.
Ліверпуль з 18 очками в активі наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату Англії.
Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
7 тур, 5 жовтня
Крістал Пелес – Ліверпуль 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 9 Жота
Сьогодні відбудеться ще сім матчів:
17:00. Арсенал – Саутгемптон
17:00. Манчестер Сіті – Фулгем
17:00. Лестер – Борнмут
17:00. Вест Гем – Іпсвіч
17:00. Брентфорд – Вулвергемптон
19:30. Евертон – Ньюкасл
Нагадаємо, Зінченко точно не допоможе Арсеналу в найближчі тижні. Також цей тур пропустить і Віталій Миколенко.