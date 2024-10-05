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Ліверпуль з голом Жоти переграв Крістал Пелес у 7 турі АПЛ

Олександр Булава — 5 жовтня, 16:30
Ліверпуль з голом Жоти переграв Крістал Пелес у 7 турі АПЛ

Ліверпуль на виїзді обіграв Крістал Пелес у межах 7 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку португальця Діого Жоти.

Ліверпуль з 18 очками в активі наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату Англії.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
7 тур, 5 жовтня

Крістал Пелес – Ліверпуль 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 9 Жота

Сьогодні відбудеться ще сім матчів:

17:00. Арсенал – Саутгемптон

17:00. Манчестер Сіті – Фулгем

17:00. Лестер – Борнмут

17:00. Вест Гем – Іпсвіч

17:00. Брентфорд – Вулвергемптон

19:30. Евертон – Ньюкасл

Нагадаємо, Зінченко точно не допоможе Арсеналу в найближчі тижні. Також цей тур пропустить і Віталій Миколенко.

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