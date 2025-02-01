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Ланс здолав Монпельє у 20 турі Ліги 1

Олександр Булава — 1 лютого 2025, 00:07
Ланс здолав Монпельє у 20 турі Ліги 1

У п'ятницю, 31 січня, розпочався 20 тур французької Ліги 1, в якому Монпельє вдома поступився Лансу.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2. Рахунок вже на першій хвилині зустрічі відкрив М'Бала Нзола, а у другій половині перевагу Ланса подвоїв 19-річний швед Джеремі Агбоніфо.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
20 тур, 31 січня

Монпельє – Ланс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 1 Нзола, 0:2 – 61 Агбоніфо

Ланс завдяки перемозі піднявся на п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції з 33 очками в активі, Монпельє посідає передостанню позицію з 15 балами.

Нагадаємо, у попередньому турі ПСЖ несподівано зіграв унічию з Реймсом, а Монако переграв Ренн.

Ланс Чемпіонат Франції, Ліга 1 Монпельє

Чемпіонат Франції, Ліга 1

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