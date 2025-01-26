Брест оговтався після поразки від Шахтаря, Ніцца здолала Марсель у 19 турі Ліги 1

У неділю, 26 січня, продовжився 19 тур французької Ліги 1.

У стартовій зустрічі ігрового дня Брест, який посеред тижня поступився донецькому Шахтарю в Лізі чемпіонів, мінімально обіграв Гавр. Гол на рахунку Людовіка Ажорка.

В інших іграх Ланс вдома обіграв Анже, Нант зміг вирвати нічию в Ліона, а Монпельє на виїзді здолав Тулузу.

У центральному матчі туру Ніцца виграла поєдинок у Ліона, голи в активі Еванна Гессана та МохамедаАлі Шо.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

19 тур, 26 січня

Гавр – Брест 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 25 Ажорк

Ланс – Анже 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 49 Франковський

Нант – Ліон 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 10 Нуама, 1:1 – 90 Мостафа

Тулуза – Монпельє 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Кассерес, 1:1 – 62 Саньян, 1:2 – 83 Маамма

Ніцца – Марсель 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 7 Гессан, 2:0 – 51 Шо

Напередодні ПСЖ несподівано зіграв унічию з Реймсом, а Монако переграв Ренн.