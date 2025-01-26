ПСЖ несподівано зіграв унічию з Реймсом, Монако переграв Ренн у 19 турі Ліги 1

Сьогодні, 26 січня, відбулися три матчі в межах 19 туру французької Ліги 1 сезону-2023/2024.

Зокрема, лідер чемпіонату ПСЖ зіграв унічию з Реймсом. Першою гольовою дією за парижан відзначився Хвіча Кварацхелія, який віддав асист на Усмана Дембеле.

Також Монако, який наразі йде третім у турнірній таблиці, обіграв Ренн, а Лілль зазнав поразки від Страсбура.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

19 тур, 25 січня

Монако – Ренн 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Акліуш, 1:1 – 45+1 Нагіда, 2:1 – 52 Бірет, 3:1 – 56 Головін

Страсбур – Лілль 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Саграуї, 1:1 – 70 Сантос, 2:1 – 74 Емега

ПСЖ – Реймс 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 47 Дембеле, 1:1 – 56 Накамура

Напередодні середняк Ліги 1 Осер приймав один з найтитулованіших клубів Франції, Сент-Етьєн. Поєдинок завершився внічию 1:1. Голами відзначилися Хамед Траоре за господарів та Лукас Стассін за гостей.