ПСЖ несподівано зіграв унічию з Реймсом, Монако переграв Ренн у 19 турі Ліги 1
Сьогодні, 26 січня, відбулися три матчі в межах 19 туру французької Ліги 1 сезону-2023/2024.
Зокрема, лідер чемпіонату ПСЖ зіграв унічию з Реймсом. Першою гольовою дією за парижан відзначився Хвіча Кварацхелія, який віддав асист на Усмана Дембеле.
Також Монако, який наразі йде третім у турнірній таблиці, обіграв Ренн, а Лілль зазнав поразки від Страсбура.
Монако – Ренн 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 15 Акліуш, 1:1 – 45+1 Нагіда, 2:1 – 52 Бірет, 3:1 – 56 Головін
Страсбур – Лілль 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 8 Саграуї, 1:1 – 70 Сантос, 2:1 – 74 Емега
ПСЖ – Реймс 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 47 Дембеле, 1:1 – 56 Накамура
Напередодні середняк Ліги 1 Осер приймав один з найтитулованіших клубів Франції, Сент-Етьєн. Поєдинок завершився внічию 1:1. Голами відзначилися Хамед Траоре за господарів та Лукас Стассін за гостей.