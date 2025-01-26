Гоффенгайм вирвав нічию в Айнтрахта в 19 турі Бундесліги

У неділю, 26 січня, продовжився 19 тур німецької Бундесліги.

У стартовому матчі ігрового дня Айнтрахт на виїзді втратив перемогу над Гоффенгаймом. У Франкфурта дубль на рахунку 22-річного французького нападника Юго Екітіке, у господарів голи на свій рахунок записали Гіфт та Адам Гложек, який зрівняв рахунок на 90+5 хвилині.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга19 тур, 26 січня

Гоффенгайм – Айнтрахт 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Екітіке (пен), 1:1 – 65 Орбан, 1:2 – 71 Екітіке, 2:2 – 90+ Гложек

Сьогодні відбудеться ще один матч:

18:30 Санкт-Паулі – Уніон Берлін

Напередодні Баєр зіграв внічию з Лейпцигом, а Баварія здолала Фрайбург.