Інтер познущався з Лаціо у матчі 16 туру Серії А

Сьогодні, 16 грудня, Лаціо приймав чинного чемпіона Італії Інтер в межах 16 туру італійської Серії А.

Зустріч завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 5:0. Попри таку кількість голів, перше взяття воріт довелося чекати 41 хвилину. Проте після нього почалася злива результативних ударів.

Ще до завершення першого тайму Інтер забив вдруге. Ще два голи Лаціо пропустив у дебюті другої 45-хвилинки. А на 77 хвилині Карлос Аугусто довів рахунок до непристойного. Останній гол під кінець гри забив Тюрам.

Чемпіонат Італії – Серія А

16 тур, 16 грудня

Лаціо – Інтер 0:6 (0:2)

Голи: 0:1 – 41 Чалханоглу, 0:2 – 45 Дімарко, 0:3 – 51 Барелла, 0:4 – 53 Дюмфріс, 0:5 – 77 Карлос Аугусто, 0:6 – 90 Тюрам

Інтер продовжує посідати третє місце турнірної таблиці, набравши 34 бали. Попереду лише Наполі (35) та Аталанта (37), проте у клубу ще 1 гра в запасі.

Лаціо залишається з 31 очком, і лише за додатковими критеріями посідає 5 місце. У четвертої Фіорентини краща різниця та на 1 матч менше.

Нагадаємо, напередодні Мілан не зміг пробити Дженоа Руслана Малиновського, а Рома з Артемом Довбиком поступилась Комо.