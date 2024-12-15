Марсель зіграв унічию з Ліллем у 15 турі Ліги 1, мирову розписали Осер з Лансом та Реймс з Монако
У суботу, 14 грудня, трьома матчами продовжився 15-й тур французької Ліги 1 з футболу.
Цікаво, що всі зустрічі завершилися нічийним результатом. Так, переможця не змогли виявити Марсель та Лілль, мирову розписали Осер з Лансом, також Реймс і Монако, які взагалі обійшлися без голів.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
15 тур, 14 грудня
Марсель – Лілль 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 17 Мерлен, 1:1 –87 Діакіте
Осер – Ланс 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 – 22 Айнауї, 1:1 – 31 Перрен, 1:2 – 45 Нзола, 2:2 – 73 Ошо
Реймс – Монако 0:0
Нагадаємо, у матчі-відкритті туру Тулуза перемогла Сент-Етьєн. Після поразки "зелені" звільнили головного тренера Олів'є Даль'Ольйо.