Марсель зіграв унічию з Ліллем у 15 турі Ліги 1, мирову розписали Осер з Лансом та Реймс з Монако

У суботу, 14 грудня, трьома матчами продовжився 15-й тур французької Ліги 1 з футболу.

Цікаво, що всі зустрічі завершилися нічийним результатом. Так, переможця не змогли виявити Марсель та Лілль, мирову розписали Осер з Лансом, також Реймс і Монако, які взагалі обійшлися без голів.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

15 тур, 14 грудня

Марсель – Лілль 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Мерлен, 1:1 –87 Діакіте

Осер – Ланс 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 22 Айнауї, 1:1 – 31 Перрен, 1:2 – 45 Нзола, 2:2 – 73 Ошо

Реймс – Монако 0:0

Нагадаємо, у матчі-відкритті туру Тулуза перемогла Сент-Етьєн. Після поразки "зелені" звільнили головного тренера Олів'є Даль'Ольйо.