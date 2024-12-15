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Лейпциг здолав Айнтрахт, Боруссія втратила перемогу над Гоффенгаймом у 14 турі Бундесліги

Олександр Булава — 15 грудня 2024, 22:28
Лейпциг здолав Айнтрахт, Боруссія втратила перемогу над Гоффенгаймом у 14 турі Бундесліги

У неділю, 15 грудня, відбулись три матчі 14 туру німецької Бундесліги.

Штутрарт на виїзді розібрався з Гайденгаймом. Водночас дортмундська Боруссія вдома на останніх хвилинах втратила перемогу над Гоффенгаймом.

У центральному матчі ігрового дня Лейпциг завдяки голам Шешко та Опенда переграв Айнтрах Франкфурт та наздогнав його у турнірній таблиці чемпіонату – у команд по 27 балів та наразі вони ділять третє та четверте місце.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
14 тур, 15 грудня

Гайденгайм – Штутгарт 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 20 Міттельштадт, 1:1 – 41 Ваннер, 1:2 – 45+2 Мійо, 1:3 – 85 Вольтемаде

Боруссія Дортмунд – Гоффенгайм 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Рейна, 1:1 – 90+1 Ларсен

РБ Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 19 Шешко, 1:1 – 40 Браун, 1:1 – 52 Опенда

Напередодні мюнхенська Баварія на виїзді несподівано поступилась Майнцу.

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