Лейпциг здолав Айнтрахт, Боруссія втратила перемогу над Гоффенгаймом у 14 турі Бундесліги

У неділю, 15 грудня, відбулись три матчі 14 туру німецької Бундесліги.

Штутрарт на виїзді розібрався з Гайденгаймом. Водночас дортмундська Боруссія вдома на останніх хвилинах втратила перемогу над Гоффенгаймом.

У центральному матчі ігрового дня Лейпциг завдяки голам Шешко та Опенда переграв Айнтрах Франкфурт та наздогнав його у турнірній таблиці чемпіонату – у команд по 27 балів та наразі вони ділять третє та четверте місце.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

14 тур, 15 грудня

Гайденгайм – Штутгарт 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 20 Міттельштадт, 1:1 – 41 Ваннер, 1:2 – 45+2 Мійо, 1:3 – 85 Вольтемаде

Боруссія Дортмунд – Гоффенгайм 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Рейна, 1:1 – 90+1 Ларсен

РБ Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 19 Шешко, 1:1 – 40 Браун, 1:1 – 52 Опенда

Напередодні мюнхенська Баварія на виїзді несподівано поступилась Майнцу.