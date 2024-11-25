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Удінезе розписав мирову з Емполі у 13 турі Серії А

Олександр Булава — 25 листопада 2024, 21:23
Удінезе розписав мирову з Емполі у 13 турі Серії А

Сьогодні, 25 листопада, двома матчами завершується 13 тур італійської Серії А.

У першому поєдинку ігрового дня Емполі вдома зіграв внічию з Удінезе. На гол 23-річного П'єтро Пеллегрі гості відповіли влучним ударом Кінана Девіса.

Чемпіонат Італії – Серія А
13 тур, 25 листопада

Емполі – Удінезе 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Пеллегрі, 1:1 – 76 Девіс

Сьогодні відбудеться ще один матч:

21:45 Венеція – Лечче

Напередодні Наполі втримав мінімальну перемогу над Ромою Артема Довбика, а Мілан зіграв внічию з Ювентусом.

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