Удінезе розписав мирову з Емполі у 13 турі Серії А

Сьогодні, 25 листопада, двома матчами завершується 13 тур італійської Серії А.

У першому поєдинку ігрового дня Емполі вдома зіграв внічию з Удінезе. На гол 23-річного П'єтро Пеллегрі гості відповіли влучним ударом Кінана Девіса.

Чемпіонат Італії – Серія А

13 тур, 25 листопада

Емполі – Удінезе 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Пеллегрі, 1:1 – 76 Девіс

Сьогодні відбудеться ще один матч:

21:45 Венеція – Лечче

Напередодні Наполі втримав мінімальну перемогу над Ромою Артема Довбика, а Мілан зіграв внічию з Ювентусом.