Монако в більшості переміг Брест, ПСЖ розгромив Тулузу у 12 турі Ліги 1
Сьогодні, 22 листопада, відбулися стартові матчі 12 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.
Зокрема, чинний чемпіон Франції ПСЖ в домашньому поєдинку розібрався з Тулузою. Перший гол на 35 хвилині забив Жуан Невес. А в останні 15 хвилин парижани відзначились ще двічі.
В іншому матчі Монако, граючи в більшості з 67 хвилини, зумів перемогти Брест. Вже після вилучення команди у доданий арбітром час обмінялися голами.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
12 тур, 22 листопада
Монако – Брест 3:2 (2:0)
Голи: 1:0 – 5 Акліуш, 2:0 - 24 Головін, 2:1 - 50 Сіма, 3:1 - 90+1 Акліуш, 3:2 - 90+6 Ажорк
Вилучення: 67 Руа
ПСЖ – Тулуза 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 38 Невес, 2:0 – 84 Беральдо, 3:0 – 90+1 Вітінья
Наразі одноосібним лідером Ліги 1 є ПСЖ, в активі якого 32 очки. Монако за 12 матчів набрав 26 балів та йде другим.
Нагадаємо, 7-разовий чемпіон Франції Ліон буде переведений у Лігу 2, якщо не зможе погасити свої борги, які складають 95 млн євро, до кінця сезону.
Окрім того, на клуб накладено трансферний бан. Ліон вже планує серйозний розпродаж взимку.