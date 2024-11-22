Монако в більшості переміг Брест, ПСЖ розгромив Тулузу у 12 турі Ліги 1

Сьогодні, 22 листопада, відбулися стартові матчі 12 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

Зокрема, чинний чемпіон Франції ПСЖ в домашньому поєдинку розібрався з Тулузою. Перший гол на 35 хвилині забив Жуан Невес. А в останні 15 хвилин парижани відзначились ще двічі.

В іншому матчі Монако, граючи в більшості з 67 хвилини, зумів перемогти Брест. Вже після вилучення команди у доданий арбітром час обмінялися голами.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

12 тур, 22 листопада

Монако – Брест 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Акліуш, 2:0 - 24 Головін, 2:1 - 50 Сіма, 3:1 - 90+1 Акліуш, 3:2 - 90+6 Ажорк

Вилучення: 67 Руа

ПСЖ – Тулуза 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Невес, 2:0 – 84 Беральдо, 3:0 – 90+1 Вітінья

Наразі одноосібним лідером Ліги 1 є ПСЖ, в активі якого 32 очки. Монако за 12 матчів набрав 26 балів та йде другим.

Нагадаємо, 7-разовий чемпіон Франції Ліон буде переведений у Лігу 2, якщо не зможе погасити свої борги, які складають 95 млн євро, до кінця сезону.

Окрім того, на клуб накладено трансферний бан. Ліон вже планує серйозний розпродаж взимку.