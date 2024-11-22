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Монако в більшості переміг Брест, ПСЖ розгромив Тулузу у 12 турі Ліги 1

Микола Дендак — 22 листопада 2024, 23:56
Монако в більшості переміг Брест, ПСЖ розгромив Тулузу у 12 турі Ліги 1

Сьогодні, 22 листопада, відбулися стартові матчі 12 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

Зокрема, чинний чемпіон Франції ПСЖ в домашньому поєдинку розібрався з Тулузою. Перший гол на 35 хвилині забив Жуан Невес. А в останні 15 хвилин парижани відзначились ще двічі.

В іншому матчі Монако, граючи в більшості з 67 хвилини, зумів перемогти Брест. Вже після вилучення команди у доданий арбітром час обмінялися голами.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
12 тур, 22 листопада

Монако – Брест 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Акліуш, 2:0 - 24 Головін, 2:1 - 50 Сіма, 3:1 - 90+1 Акліуш, 3:2 - 90+6 Ажорк

Вилучення: 67 Руа

ПСЖ – Тулуза 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Невес, 2:0 – 84 Беральдо, 3:0 – 90+1 Вітінья

Наразі одноосібним лідером Ліги 1 є ПСЖ, в активі якого 32 очки. Монако за 12 матчів набрав 26 балів та йде другим.

Нагадаємо, 7-разовий чемпіон Франції Ліон буде переведений у Лігу 2, якщо не зможе погасити свої борги, які складають 95 млн євро, до кінця сезону.

Окрім того, на клуб накладено трансферний бан. Ліон вже планує серйозний розпродаж взимку.

Брест Чемпіонат Франції, Ліга 1 Монако ПСЖ Тулуза

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