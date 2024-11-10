Лілль та Ніцца зіграли в бойову нічию, Реймс розгромив Гавр в 11 турі Ліги 1

Сьогодні, 10 листопада, відбулися матчі 11 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

Зокрема, у центральному матчі ігрового дня між Ліллем та Ніццою була зафіксована нічия. Також Реймс розгромив Гавр, Монпельє здолав Брест, Тулуза перемогла Ренн, а Сент-Етьєн поступився Ліону.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

11 тур, 10 листопада

Ніцца – Лілль 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Фернандес-Пардо, 1:1 – 56 Діоп, 1:2 – 66 Баккер, 2:2 – 90+6 Луше

Гавр – Реймс 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 15 Діакіте, 0:2 – 21 Накамура, 0:3 – 57 Іто

Вилучення: 23 Дігар

Монпельє – Брест 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Норден, 2:0 – 12 Хазрі, 2:1 – 50 Мартен, 3:1 – 84 Кулібалі

Ренн – Тулуза 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 14 Кінг, 0:2 – 23 Деннум

Ліон – Сент-Етьєн 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 29 Ляказетт

Нагадаємо, в 11 турі Ліги 1 Марсель неочікувано поступився Осеру, а ПСЖ без проблем розібрався з Анже.