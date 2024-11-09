ПСЖ переміг Анже, Монако здолав Страсбург в 11 турі Ліги 1

Сьогодні, 9 листопада, відбулися матчі 11 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

Зокрема, чинний чемпіон Франції ПСЖ декласував Анже вже у першому таймі. Команда з Парижа за 45 хвилин поєдинку забила супернику 4 м'ячі.

Також Монако переміг Страсбург, забивши два вирішальні голи на останніх хвилинах зустрічі. А Ланс та Нант влаштували гольову перестрілку. Нант перемагав до 86 хвилини, проте не зміг отримати бодай одне очко, пропустивши двічі в кінці зустрічі.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

11 тур, 9 листопада

Страсбург – Монако 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Дуе, 1:1 – 79 Бен Сегір (пен.), 1:2 – 89 Бен Сегір (89), 1:3 – 90+1 Іленікена

Ланс – Нант 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 21 Франковський, 1:1 – 36 Саймон (пен.), 1:2 – 71 Коцца, 2:2 – 86 Оджежіран, 3:2 – 90 Томассон

Анже – ПСЖ 2:4 (0:4)

Голи: 0:1 – 17 Лі Кан Ін, 0:2 – 20 Лі Кан Ін, 0:3 – 31 Баркола, 0:4 – 45+2 Баркола, 1:4 – 90+1 Леполь, 2:4 – 90+7 Біюмла

Нагадаємо, у стартовому матчі 11 туру Ліги 1 Марсель неочікувано поступився Осеру.