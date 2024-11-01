Лілль втратив перемогу над Ліоном, Монако програло Анже в 10 турі Ліги 1

Сьогодні, 1 листопада, відбулися два матчі 10 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

Ігровий день відкривало протистояння Монако та Анже, в якому сильнішою виявилася друга команда. Вона здобула перемогу завдяки голу півзахисника Жан-Юд Аолу.

А закривав ігровий день матч між Ліллем та Ліоном. Він розпочався зі швидкого голу нападника Лілля Джонатана Девіда. Ліон зумів відігратися у другому таймі, проте гол скасували через офсайд. Проте вже в доданий час Малік Фофана вирвав нічию для своєї команди.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

10 тур, 1 листопада

Монако – Анже 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 29 Аолу

Лілль – Ліон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Девід, 1:1 – 90+1 Фофана

Нагадаємо, у попередньому 9 турі Ліги 1 Ліон з дублем Жоржа Мікаутадзе розписав мирову з Осером, а Лілль на виїзді здолав Ланс.

Наразі лідером в турнірній таблиці чемпіонату Франції є ПСЖ, у якого 23 очка за 9 матчів. Лілль після 10 поєдинків набрав 18 балів та посідає 3 сходинку, проте його може обійти Марсель, у якого 17 залікових пунктів.