Ніцца обіграла Монако, Ліон з дублем Мікаутадзе розписав мирову з Осером у 9 турі Ліги 1

Сьогодні, 27 жовтня, відбулися матчі в межах 9 туру Французької Ліги 1.

Ліон з дублем грузинського нападника Жоржа Мікаутадзе не зміг втримати перемогу над Осером. Гості відігралися завдяки влучним ударам Сіналі Діоманде та Хамеда Траоре.

Ніцца у домашньому матчі обіграла Монако завдяки голам Еванна Гессана та Гаетана Лаборда.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

9 тур, 27 жовтня

Ліон – Осер 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+5 Мікаутадзе (пен) 1:1 – 47 Діоманде, 2:1 – 62 Мікаутадзе, 2:2 – 72 Траоре

Монпельє – Тулуза 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 5 Абухлаль, 0:2 – 8 Абухлаль, 0:3 – 27 Кінг

Ніцца – Монако 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 39 Емболо, 1:1 – 45+1 Гессан, 2:1 – 71 Лаборд

Страсбург – Нант 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Сантос, 2:0 – 57 Сантос, 3:0 – 73 Баква, 3:1 – 83 Гірассі

Сьогодні відбудеться центральний матч туру:

21:45 Марсель – ПСЖ

Нагадаємо, 22 жовтня у французькому місті Нансі розпочався судовий розгляд справи щодо шахрайських дій групи осіб, жертвами якої стали три французькі клуби.

Зокрема, два клуби елітного французького дивізіону Анже і Тулуза, а також Сошо, який грає в третьому дивізіоні. потрапили в шахрайську схему з фальшивими інвестиціями в криптовалюту і діаманти.