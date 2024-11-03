Тоттенгем з дублем Соланке здолав Астон Віллу в 10 турі АПЛ

Сьогодні, 3 листопада, відбулися матчі 10 туру Англійської Прем’єр-ліги.

Тоттенгем у домашньому поєдинку зміг переграти Астон Віллу. Гості першими відкрили рахунок у матчі, відзначився 22-річний нападник Морган Роджерс. "Шпори" натомість відповіли у другій половині гри голом 23-річного форварда Бреннана Джонсона та дублем від Домініка Соланке. Ще один гол наприкінці зустрічі на свій рахунок записав Джеймс Меддісон.

Чемпіонат Англії – АПЛ

3 листопада, 10 тур

Тоттенгем – Астон Вілла 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Роджерс, 1:1 – 49 Джонсон, 2:1 – 75 Соланке, 3:1 – 79 Соланке, 4:1 – 90+1 Меддісон

Сьогодні відбудеться центральний матч туру між Челсі та Манчестер Юнайтед:

18:30 Манчестер Юнайтед – Челсі

Напередодні в 10 турі АПЛ поєдинок між Арсеналом та Ньюкаслом завершився мінімальною перемогою "сорок" з рахунком 1:0. Долю гри вирішив ранній гол шведського форварда Александера Ісака на 12 хвилині. Гравець збірної України та "канонірів" Олександр Зінченко вийшов на заміну на 61-й хвилині.

Цією поразкою лондонців не зміг скористатися Манчестер Сіті, що сенсаційно програв Борнмуту, за який виступає інший українець Ілля Забарний. Проте Ліверпуль не змарнував нагоди одноосібно очолити турнірну таблицю, вирвавши перемогу над Брайтоном.